Симферополь, 20 мая, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Рекомендации об отмене изучения в школах Крыма английского языка имеют мало перспектив для реализации, а жителям Крыма стоит изучать дополнительно и другие иностранные языки, считает член комиссии Общественной Палаты РФ по развитию науки и образования Азамат Тлисов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова о бесполезности изучения английского языка в школах Крыма.

Цитата из к/ф «Барышня-крестьянка». реж Алексей Сахаров. 1995. Россия Мисс Жаксон

«Я расцениваю это заявление как некоторый юмор, а если говорить серьезно, то, безусловно, сохранение изучения английского языка и второго иностранного языка в школьной программе было очень полезно для наших учеников», — сказал Тлисов.

По его мнению, можно добавить в школьную программу и изучение китайского языка, однако пока что английский язык является одним из наиболее распространенных среди языков международного общения. «Поэтому, как мне кажется, подобные рекомендации имеют мало перспектив для реализации, и я бы ориентировал наших школьников на то, чтобы они изучали не только один язык, а несколько иностранных языков, что значительно расширяет горизонты. Тем более, у жителей Крыма есть одно уникальное преимущество: они могут изучать и крымско-татарский язык в школах (сейчас все условия для этого созданы). Крымчане замечательно владеют русским языком, и, конечно же, наличие в арсенале молодого человека еще нескольких языков делает его более конкурентоспособным в дальнейшем при продолжении обучения в системе высшего образования», — резюмировал Тлисов.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению председателя госсовета Крыма Владимира Константинова, «зависимость» школьников от английского языка «совершенно ошибочна», поскольку в Крым англичане почти не едут, да и мало кто из крымчан поедет в Англию. «Если тебя готовят для дипломатической работы, торгового представительства, работы с Англией — вопросов нет, берите и учите, но зачем тратить время, деньги государства, свои личные деньги — многие ж нанимают репетиторов… Учите то, что надо. Вот эта зависимость (от английского языка — прим. ИА REGNUM) в жизни Крыма точно сыграла плохую роль», — заявил 20-го мая на пресс-конференции в Симферополе Владимир Константинов.

Также он отметил, что будет «задавать этот вопрос министру образования».