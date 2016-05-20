Ватикан, 20 мая, 2016, 19:23 — ИА Регнум. Глава католической церкви папа Франциск выразил солидарность президенту Египта и семьям жертв авиакатастрофы над Средиземном морем, сообщает ABC News.

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Госсекретарь Ватикана в сообщении египетскому лидеру Абдель-Фаттаху Ас-Сиси передает, что понтифик «хочет заверить вас в его молитвах и солидарности в такое трудное время».

Папа Франциск пожелал «сил и мира» родственникам пассажиров и работникам поисково-спасательных операций, ищущих разбившийся египетский самолет A320, на борту которого находились 66 пассажиров и членов экипажа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19-го мая самолет А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров в 280-ти км от побережья Египта. На борту воздушного судна было 66 человек: 56 пассажиров и 10 членов экипажа.

Официальные версии крушения самолета А320 еще не озвучены, однако власти Египта не исключают, что это был террористический акт.