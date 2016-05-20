Минск, 20 мая, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Александр Лукашенко предложил бизнесменам Италии активнее инвестировать в Белоруссию. Об этом руководитель постсоветской республики заявил 20-го мая в Риме во время краткой беседы в аэропорту с полномочным министром службы дипломатического протокола министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Кристиано Коттафави.

пресс-служба президента Белоруссии Прибытие Александра Лукашенко в Италию, 20 мая 2016 года

Первым делом Лукашенко поинтересовался тем, как Италия выходит из кризиса. Затем он обратил внимание на возможность инвестировать в Белоруссию, в которой, судя по заявлениям Лукашенко, кризиса нет.

«Мы вас приглашаем в Белоруссию. Мы можем реанимировать наши договоренности о создании промышленной зоны в Бресте, — сказал Лукашенко. — Когда я бываю в других государствах, всегда предлагаю начинать с малого. Два-три проекта под мою ответственность. Я буду контролировать их развитие. Если вам это понравится, предлагайте больше».

«Я всегда исхожу из того, что если бизнес считает нужным развивать конкретный проект, он берет на себя ответственность, он знает, куда продаст свою продукцию. А нам уже выгода в том, что они придут к нам, создадут рабочие места, будут платить налоги», — цитирует руководителя постсоветской республики Лукашенко госинформагентство БелТА. Коттафави согласился с предложением Лукашенко начать с малого, отметив, что «надо начинать с этих двух-трех проектов и с тех областей, которые представляют взаимный интерес».

Также по прилёту состоялась краткая беседа руководителя постсоветской республики с личным представителем Папы Римского, аргентинским директором протокола Гильермо Кархером. Затем, как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко в рабочем кабинете президента Италии принял Серджио Маттарелла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские компании приглашались инвестировать в Белоруссию «под честное слово президента». Такой опыт имеется, в частности, у пивоваренной компании «Балтика».

Визит Лукашенко в Италию — первый визит руководителя постсоветской республики после снятия Евросоюзом санкций с него, его сыновей и ближайшего окружения. Отметим также, что Белоруссия третий год переживает тяжёлый экономический кризис, сопровождающийся падением ВВП и экспорта.