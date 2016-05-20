Варшава, 20 мая, 2016, 18:59 — ИА Регнум. В Польше принят закон о декоммунизации. Соответствующий документ, предусматривающий переименование более тысячи названий улиц и объектов, подписал президент страны Анджей Дуда.

Жители Варшавы встречают своих освободителей — солдат Красной Армии и 1-й армии Войска Польского. 17 января 1945 года

Как поясняется в документе, к пропагандирующим относятся названия, которые «символизируют репрессивную, авторитарную и не суверенную систему власти в Польше в 1944—1989 гг.».

При этом польские власти обещают не запрещать коммунистическую идеологию. Кроме того, Варшава не стала вводить запрет на «наследие истории», то есть некоторые объекты, носящие коммунистическую символику, можно будет увидеть в музеях.

По оценкам авторов закона, под действие закона о декоммунизации в Польше может попасть около 1300 — 1500 объектов, передает Life.ru.