Афины , 20 мая, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Греция продолжает реализовывать миграционное соглашение, достигнутое Турцией и ЕС 18-го марта. 51 мигрант, включая пять детей, отправлен с греческих островов обратно в Турцию, передает Associated Press.

Беженцы

Греческая полиция говорит, что 23 человека переправлены в турецкий порт Дикили и еще 28 в порт Гюллюк. Депортированными лицами оказались граждане Бангладеша, Ирака, Афганистана, Алжира, Ирана, Непала и Марокко.

Таким образом, общее количество возвращенных нелегалов достигло 441. Согласно договору Брюсселя и Анкары, все мигранты, которые прибыли в Европу после 20-го марта должны быть автоматически депортированы. Исключение составляют те, кто сумел получить официальный документ, дающий право на убежище в Евросоюзе.

Около 54-х тысяч человек застряли в Греции с тех пор, как западно-балканские страны закрыли свои границы для беженцев.