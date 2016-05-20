Ростов-на-Дону, 20 мая, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Музеи Ростовской области поддержали всероссийскую акцию «Ночь музеев» и подготовили для жителей и гостей Дона увлекательную программу. Все мероприятия, которые будут проходить до глубокой ночи, посвящены Году российского кино. Об этом ИА REGNUM 20 мая проинформированы в региональном министерстве культуры.

азовский-музей.рф Ночь в музее:

Наиболее обширная программа организована в донской столице. В областном центре запланированы пешеходные экскурсии, посвященные истории синематографа в старом Ростове и тайне особняка купца Фёдора Солодова. Посетителей областного музея краеведения ожидает огненное шоу, гостей музея русско-армянской дружбы — тематическая экскурсия «Магия немого кино». Гости музея изобразительных искусств смогут принять участие в селфи-марафоне «Я и музей», а также в игре-приключении «Нить Ариадны в музейной стране».

Не менее увлекательное путешествие предлагают сотрудники Старочеркасского музея-заповедника. В рамках «Трогательного искусства чаепития» гостей познакомят с традицией чаепития на Дону, покажут предметы сервировки для чая и кофе, угостят ароматным чаем с бубликами и медом. Атаманский дворец предлагает интерактивную экскурсию «Сквозь призму веков», а также развлекательную программу «Играем в кино».

С самого утра 21 мая приглашает к себе в гости Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. Праздничная программа здесь начнется с показов двух фильмов. Один из них — под названием «Созвездия» — пройдет в формате сферического кино, тема второго также связана с освоением космического пространства — «В глубине Вселенной». Организуют интересную программу и для самых маленьких посетителей. Пройдет много познавательных занятий и мастер-классов, а также состоится квест «Тайна семи морей». Для взрослых подготовлена музыкальная интерактивная программа, тема которой — «Поклонники советского кино».

А вот Аксайский военно-исторический музей организует для посетителей «Путешествие в прошлое», в ходе которого познакомит юных любителей фантастики со знаменитым местным приведением, которую называют «белой женщиной».

Археологический музей «Танаис» подготовил «День хрустального дельфина», в ходе которого пройдут тематические конкурсы, викторины, мастер-классы, состязания для детей, а также циклы исторических практикумов по древним ремеслам.