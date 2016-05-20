Санкт-Петербург, 20 мая, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Современному обществу необходим консенсус мировых религий по поводу минимума признаваемых всеми нравственных норм. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда на Петербургском международном юридическом форуме.

Лукас Кранах (старший). Аллегория о Законе и Благодати (фрагмент). 1529

В этом консенсусе Легойда видит выход из сложившегося, на его взгляд, кризиса доверия к праву, который возникает из-за того, что во многих западных странах «право начинает регулировать те отношения, которые традиционно считаются безнравственными».

«Если узаконена проституция, то человек, не заплативший проститутке, может быть преследуем по закону. Это как бы справедливо. Но с точки зрения традиционной морали введение этого порока в правовое поле не легитимирует его нравственным образом. К сожалению, в ряде государств наблюдается именно то, что нельзя с позиции традиционных ценностей назвать иначе, как попыткой введения порока в правовое поле», — сказал Владимир Легойда.

Он добавил, что такое право как инструментальная ценность в долгосрочной перспективе не сможет обеспечить устойчивость общества. «Долго оно, судя по всему, в предложенной системе координат просуществовать не сможет, уже сегодня сталкивается с колоссальными проблемами», — добавил он. Легойда напомнил, что, как правило, при столкновении двух культур та, которая считает себя более цивилизованной, всегда проигрывает той, что считает себя менее цивилизованной.

По его мнению в современном обществе доверие к закону превратилось из веры в ценностные ориентиры и высший авторитет в доверие исключительно к «правилам игры».

«В наиболее мифологичной форме оно выражено во фразе, приписываемой Вольтеру: «Я могу ненавидеть вашу точку зрения, но готов отдать жизнь, чтобы вы имели право ее высказать». Почему я должен отдавать жизнь, чтобы любой человек выражал любую точку зрения, например, фашистскую, непонятно, но такая мифологема существует. И эта инструментальная ценность права возводится чуть ли не в объективный закон современной демократии», — заметил представитель РПЦ.

В частности, Легойда заявил, что исходя из принципа свободы совести, который в ходу со времен Великой французской революции, именно сегодня мир сталкивается с введением в правовое поле явлений, которые 50 лет назад были невозможны.

«В первую очередь, некоторые проявления традиционной религиозности ранее не рассматривались как угроза личности или обществу, сейчас рассматриваются таковыми в ряде государств. Это может выражаться во вмешательстве государств во внутреннюю жизнь семьи, если государству кажется, что традиционный для семьи способ воспитания ущемляет права ребенка. Может выражаться в запрете на публичную демонстрацию религиозных символов. С другой стороны, целый ряд явлений и субкультур, которые еще вчера не обладали ценностью или могли рассматриваться как угроза для традиционной нравственности, сегодня введены в правовое поле. Понятно, что имеется в виду. В итоге мы получаем то, что Зорькин (председатель КС РФ Валерий Зорькин — прим.ред.) вчера назвал ломкой глобальной социальности», — заметил Легойда.

Напомним, накануне Валерий Зорькин во время своей лекции на ПМЮФ, в частности, заявил, что легализация однополых браков и другие правовые новеллы в сфере гендерных и семейных норм стали для массового сознания многих стран мира социально-психологическим шоком, и именно поэтому крупнейшие религиозные деятели все более настойчиво заявляют о том, что современный Запад во главе с США «активно и целенаправленно ввергает мир в глобальную нравственную катастрофу».