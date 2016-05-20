Вашингтон, 20 мая, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Пентагон не намерен координировать с Россией военные операции против террористических группировок в Сирии. Об этом, как передает RT, заявил представитель оборонного ведомства США Мэтью Аллен.

ИА REGNUM Пентагон

«У нас есть меморандум о взаимопонимании с российским министерством обороны, призванное обеспечить безопасность полетов наших экипажей, действующих в Сирии, — сказал он. — До настоящего времени меморандум о взаимопонимании работал эффективно, и мы продолжаем его использовать».

При этом Мэтью Аллен добавил, что Пентагон не сотрудничает и не координирует «операции с русскими».

20-го мая министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил, что Россия предлагает США с 25-го мая вместе планировать и наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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