Калуга, 20 мая, 2016, 18:35 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы правительства Калужской области. На совещании обсудили реконструкцию автомобильной дороги М-3 «Украина».

Вопросы реконструкции участков автомобильной дороги М-3 «Украина» со 124-го по 173 километры и со 173-го по 194 километры, которые расположены на территории Малоярославецкого, Дзержинского и Бабынинского районов Калужской области обсудил сегодня, 20-го мая глава региона Анатолий Артамонов с руководители областных региональных министерств и ведомств, а также с представителями государственной компании «Автодор», ОАО «ДСК «Автобан», ОАО «Союздорпроект».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по информации компании «Автодор», работы на данных отрезках дороги ведутся с опережением графика, подрядная организация выполняет все обязательства. В частности, представители «Автодора» заверили, что в июле 2016 года будет открыто движение по реконструируемому мосту через реку Угру, будет обустроена территория памятника «Великое стояние на реке Угре», движение на транспортной развязке 174 километр планируется открыть в октябре 2016 года.

Комментируя темпы работ, заместитель генерального директора — исполнительный директор ОАО «ДСК «Автобан» Александр Ракецкий отметил, что реконструкция дороги идет с опережением графика. «Мы планируем закончить работы на год раньше. Благодаря эффективному взаимодействию с федеральными и региональными органами исполнительной власти, мы оперативно решаем все необходимые вопросы и выполняем работы в оптимальные сроки», — резюмировал он.

Положительно оценив качество проведенных работ, глава региона акцентировал внимание на необходимости дальнейшего продолжения реконструкции трассы. «Необходимо, конечно, запланировать работы по продолжению реконструкции автодороги, например, до Сухиничей. Экономика региона будет развиваться, интенсивность движения возрастёт, поэтому потребуется расширение трассы», — пояснил Анатолий Артамонов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках реконструкции автодороги М3 «Украина» проводятся работы по уширению проезжей части и доведению её до параметров 1Б технической категории: четыре полосы для движения, отсутствие пересечений с другими автодорогами в одном уровне. В ходе работ будет увеличена ширина проезжей части до 7,5 метров, обочины с обеих сторон до 3,75 м по основному типу покрытия. На обочинах установят барьерное ограждение.

На всем протяжении участка обустроят переходно-скоростные полосы и примыкания. С целью повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автодороги на участках с большим уклоном, проектом предусмотрено устройство третьей дополнительной полосы для движения грузового транспорта. Будут выполнены работы по строительству транспортных развязок, путепроводов для связи с разобщенными территориями, надземных пешеходных переходов.