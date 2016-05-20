Вильнюс, 20 мая, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 20-го мая, в Брюсселе встретился с новым командующим силами НАТО Кертисом Скапаротти, сообщили ИА REGNUM в МИДе Литвы. Во время встречи речь шла о планировании ротационных сил НАТО на востоке Альянса.

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Генерал заверил министра, что планирование и дислоцирование сил Альянса в регионе видит своей первоочередной задачей.

Скапаротти положительно оценил выполняемые Литвой обязательства увеличивать финансирование обороны, продолжать укрепление национальных оборонных мощностей и поблагодарил за оказываемую Литвой помощь принимающей стороны дислоцированным силам США и НАТО, также во время проводимых в Литве учений, отметили в МИД Литвы.

Линкявичюс одобрил увеличение полномочий главнокомандующего силами НАТО при использовании сил НАТО в кризисных ситуациях.

Министр также пригласил генерал Скапаротти посетить Литву.