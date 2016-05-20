Вильнюс, 20 мая, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Совет ЕС по правосудию и внутренним делам сегодня, 20-го мая, в Брюсселе продолжил рассмотрение вопроса отмены визового режима для Украины, Грузии, Турции и Косово и обсудил, как ЕС будет справляться с отрицательными процессами, которые, возможно, возникнут, если страны, получившие безвизовый режим, не будут соблюдать обязательства, сообщили ИА REGNUM в МВД Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кабан

По словам министра внутренних дел Литвы Томаса Жилинскаса, участвующего в совещании, ЕС должен «не медлить» и предоставить Украине и Грузии безвизовый режим, так как эти страны выполнили все выдвинутые для них требования ЕС.

«Мы можем поздравить Украину и Грузию, которые не надеялись ни на какие скидки и совершили реальный прогресс, чтобы их граждане могли ездить по ЕС без всяких ограничений. Сейчас свои обещания должен выполнить и ЕС, то есть не медлить и отменить визовый режим для этих двух государств. Я верю, что уже в ближайшее время в вопросе безвизового режима для Украины и Грузии желтый свет заменит зеленый», — сказал министр Жилинскас.

Решения по поводу изменения регламента в отношении этих двух стран призывают принять немедленно, еще до следующей встречи Совета, самое позднее — во время нее.

По словам Жилинскаса, Совет, понимая, каких усилий правительствам стоят эти реформы, оценил изменения, достигнутые и в Турции, и в Косово, и отметил, что от них по-прежнему ждут реализации реформ в области безопасности.

На совещании Совета также обсуждали, как ЕС будет справляться с отрицательными процессами, которые, возможно, возникнут, если страны, получившие безвизовый режим с ЕС, не будут соблюдать обязательства. О том, как справляться, в МВД Литвы не уточняют.