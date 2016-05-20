Санкт-Петербург, 20 мая, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Ленинградский областной региональный оргкомитет по проведению праймериз кандидатов в депутаты парламента Ленобласти исключил Геннадия Иванова из списков его участников за совершение им действий, дискредитирующих партию «Единая Россия» и наносящих ущерб ее политическим интересам. Об этом сегодня, 20-го мая, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ленинградского областного регионального отделения партии.

Советский плакат «Выбирайте достойных!». 1957

Геннадий Иванов выдвигался по Никольскому одномандатному округу №16 в Законодательное собрание Ленобласти.

Согласно решению регионального оргкомитета, были установлены факты подкупа после обращения ряда граждан с заявлениями в отношении Иванова. В частности, как сообщается, 17-го мая в поселке Красный Бор Тосненского района представители Иванова во время проведения агитационных мероприятий предлагали выборщикам вознаграждение в размере 500 рублей, если они отдадут голос за Иванова.

«Также в устной форме давались рекомендации о получении выборщиками материального вознаграждения в день предварительного голосования 22-го мая», — говорится в тексте решения.

Опираясь на регламент по организации праймериз и положения по проведению предварительного голосования, оргкомитет постановил исключить Геннадия Иванова из списков участников, а счетным комиссиям Никольского одномандатного округа вычеркнуть его фамилию из бюллетеней для голосования и исключить сведения о нем из информационного плаката на участках.

«Непозволительно дискредитировать процедуру предварительного голосования. Мы проводим открытое голосование и даем возможность жителям Ленинградской области честно и открыто определить наших сильнейших представителей. Кандидаты, нарушившие нормы проведения процедуры, буду исключаться из списков, а результаты аннулироваться. Наша задача — провести процедуру легитимно», — заявил в связи с этим председатель Ленинградского областного регионального оргкомитета, руководитель отделения «Единой России» Сергей Бебенин.

Напомним, предварительное внутрипартийное голосование за выдвиженцев в кандидаты на выборы в Госдуму и Законодательное собрание Ленобласти пройдет в это воскресенье, 22-го мая.