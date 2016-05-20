Воронеж, 20 мая, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Церемония закладки первого камня по случаю начала строительства завода по производству изделий машиностроения, лакировке и сборке сельскохозяйственной техники и коммерческих транспортных средств АО «Агрострой Пелхржимов» состоялась 20-го мая в Бобровском районе Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вложения

В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Российской Федерации Владимир Ремек, генеральный директор — председатель совета директоров АО «Агрострой Пелхржимов» Лубомир Стокласек, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

Новый завод построят в индустриальном парке «Бобровский», стоимость реализации проекта оценивается в 4,4 млрд рублей. Завершить строительство планируется в 2022 году.

Проектом предусмотрено строительство современного производственного комплекса, оснащенного высококвалифицированной роботизированной техникой. Новое предприятие даст региону 350 рабочих мест.

К данному моменту выполнены работы по проведению инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий и подготовлен проект бизнес-плана.

Алексей Гордеев отметил, что этот проект находится в списке значимых на уровне министерства промышленности Чехии, министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

«Эта поддержка и внимание обеспечит безусловную реализацию проекта. Сегодня мы дали старт строительству нового промышленного объекта — завода по производству агрегатов для машиностроения. Такой завод мы уже видели непосредственно в Чехии и понимаем его перспективы, очень высокий технологический уровень. Важно отметить, что это не просто технический старт. Два года велась предметная работа со специалистами правительства области, компании. Генеральный директор АО «Агрострой Пелхржимов» Лубомир Стокласек сам контролировал весь процесс, поэтому сегодня есть полная уверенность, что завод будет построен в кратчайшие сроки», — сказал губернатор.

Затем глава региона, посол, гендиректор компании и глава администрации Бобровского муниципального района Анатолий Балбеков сняли ткань с символического первого камня, дав старт строительству предприятия.

После церемонии состоялись переговоры с генеральным директором — председателем совета директоров АО «Агрострой Пелхржимов» Лубомиром Стокласеком. На встрече присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Российской Федерации Владимир Ремек, глава экономического отдела, советник Посольства Чешской Республики в Российской Федерации Мартин Башта, представители правительства Воронежской области и деловых кругов региона. В ходе встречи обсуждались перспективы реализации проекта «Строительство завода по производству изделий машиностроения, лакировке и сборке сельскохозяйственной техники и коммерческих транспортных средств в индустриальном парке «Бобровский» Воронежской области».

Лубомир Стокласек сообщил, что кадры для нового предприятия готовятся на территории Бобровского района — с 1-го сентября 2014 года на базе ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова» осуществляется обучение студентов по специальности «Технология машиностроения». Эта специальность открыта в колледже непосредственно для подготовки кадров для будущего производства. Первая группа студентов-отличников уже посетила производство компании в г. Пелхржимов Чешской Республики. На следующий год запланировано увеличить численность студентов, направляемых для прохождения практических занятий в АО «Агрострой Пелхржимов».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Российской Федерации Владимир Ремек выразил уверенность, что реализация проекта послужит укреплению взаимовыгодного сотрудничества. «Я убежден, что мы приняли правильное решение, и этот проект получит правильное развитие. Это будет толчком к развитию торгово-экономических отношений. На переговорах с губернатором мы договорились, что организуем предпринимательскую миссию делегации Воронежской области в Чехию, а наши предприниматели приедут в Воронежскую область и попытаются оживить отношения с регионом», — сказал Владимир Ремек.

«Завод будет расширяться до 500 рабочих мест. Важно, что это станет таким новым градообразующим предприятием города Боброва как районного центра. При этом здесь возникает и промышленный кластер, где будут готовиться высококачественные специалисты, наш местный колледж уже сориентирован с учетом требований компании по подготовке специалистов высокого уровня, имею ввиду рабочих по различным направлениям. В этом смысле может быть перенесен европейский опыт в Бобровский район. Мы здесь задаем не только промышленный уровень, но и интеллектуальный», — подчеркнул Алексей Гордеев.

АО «Агрострой Пелхржимов» входит в число крупнейших чешских производителей сельскохозяйственной техники. В настоящее время в компании работает около 1 300 человек, годовой оборот составляет 2,1 млрд евро. Общий объем продаж — 90% доли продукции для компаний, производящих сельскохозяйственную технику, и компаний по производству грузовых автомобилей и коммерческих транспортных средств.