Ростов-на-Дону, 20 мая, 2016, 18:27 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону воспитанники Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса Донского государственного технического университета увековечили память царя. Бюст последнего императора Российской империи был открыт в образовательном учреждении накануне, сообщили ИА REGNUM 20-го мая в пресс-службе вуза.

donstu.ru Бюст императору

Традиционно в этот же день кадеты торжественным маршем отметили день рождения государя. Учащимся были вручены алые погоны, грамоты и премии.

Отметим, что кадетская школа была основана в 2001 году и в этом году отмечает 15-летие. В ней обучается более 500 человек. Учащиеся Второго Донского кадетского корпуса ДГТУ помимо основной общеобразовательной программы проходят военную подготовку. В частности, регулярно совершают полевые выходы в рамках дополнительных занятий.