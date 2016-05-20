Лондон, 20 мая, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Эксперт по терроризму Международного центра по изучению радикализации в Лондоне Шираз Махер указывает на отсутствие «надежных или даже полунадежных» заявлений об ответственности ИГИЛ в авиакатастрофе над Средиземным морем, передает ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ответственные

Махер отмечает, что террористические организации, будь то «Исламское государство» или «Аль-Каида», не тянули с заявлениями о своей причастности в последних совершенных ими взрывах на самолетах. По его мнению, лучшим доказательством теракта являются обломки лайнера авиакомпании EgyptAir.

Эксперт обращает внимание на опубликованное 19-го мая 20-минутное видео, где террористы ИГИЛ говорят о планах захвата Индии. Махер говорит, что «если бы они были причастны к авиакатастрофе, то было бы для них странно отправлять такое видео вместо того, чтобы хвастаться авиакатастрофой».

Кроме того, по мнению специалиста, для ИГИЛ нетипично ставить под прицел самолеты, большинство пассажиров которых мусульмане. Напомним, из 66-ти пассажиров разбившегося самолета 30 были египтянами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19-го мая самолет А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров в 280-ти км от побережья Египта. На борту воздушного судна было 66 человек: 56 пассажиров и 10 членов экипажа.

Официальные версии крушения самолета А320 еще не озвучены, однако власти Египта не исключают, что это был террористический акт.