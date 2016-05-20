В Москве из детсада эвакуировали около 40 детей
Москва, 20 мая, 2016, 18:21 — ИА Регнум. В российской столице из детского сада эвакуировали 40 детей из-за короткого замыкания, сообщили «Агентству Москва» в ЦУКС ГУ МЧС по столице.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дети
ЧП произошло в пятницу, 20 мая, по адресу: Варшавское шоссе, д. 152, корп. 13.
«Выяснилось, что на третьем этаже здания в туалетной комнате в светильнике произошло короткое замыкание, которое было ликвидировано до прибытия спасателей, — говорится в сообщении. — В целях безопасности из здания были выведены 40 детей».
Сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время специалисты проводят проверку помещений.