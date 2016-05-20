Москва, 20 мая, 2016, 18:21 — ИА Регнум. В российской столице из детского сада эвакуировали 40 детей из-за короткого замыкания, сообщили «Агентству Москва» в ЦУКС ГУ МЧС по столице.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

ЧП произошло в пятницу, 20 мая, по адресу: Варшавское шоссе, д. 152, корп. 13.

«Выяснилось, что на третьем этаже здания в туалетной комнате в светильнике произошло короткое замыкание, которое было ликвидировано до прибытия спасателей, — говорится в сообщении. — В целях безопасности из здания были выведены 40 детей».

Сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время специалисты проводят проверку помещений.