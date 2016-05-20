Москва, 20 мая, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Пока причина аварийной остановки энергоблока Южно-Украинской АЭС не названа, и не исключено, что это не будет связано с топливом Westinghouse, но факт использования украинских реакторов для, по факту, опытных работ, остается, считает председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский. По его словам, повышенная угроза безопасности работы украинских АЭС сохраняется. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 20 мая, комментируя аварию на АЭС Украины.

sunpp.mk.ua Южно-Украинская АЭС

«Пока о причинах аварийной остановки на АЭС не сообщается, однако стоит отметить, что именно на Южно-Украинской АЭС частично заменено российское топливо ТВЭЛ на топливо американской компании Westinghouse. Между тем несовместимость топлива Westinghouse и российских реакторов известна уже давно. Ранее заменить российской топливо пытались в Чехии, но возникшие проблемы заставили Прагу вернуться к российским поставщикам. Проблемы с совместимостью возникли позднее на словенской АЭС. Позже Westinghouse пыталась выйти на рынок Болгарии, где также работают реакторы российского производства, но тоже неудачно. Уже были некоторые проблемы и на Южно-Украинской АЭС, но все эти сигналы упорно игнорируются украинскими властями. И сейчас украинский рынок остается единственным, который все еще пытается совместить топливо Westinghouse и российские реакторы», — отметил Андриевский.

По его словам, в таком подходе больше политики, чем экономики и, что еще более тревожно — безопасности: «Несмотря на то, что финансовые подробности сотрудничества с американской компании неизвестны, ранее отмечалось, что топливо Westinghouse дороже российского, причем существенно дороже. Но под предлогом необходимости диверсификации энергопоставок и «мягкого давления» на украинские власти контракт на поставку топлива Westinghouse на украинские реакторы работает. Более того, объемы поставок планируется увеличивать».

Напомним, что на Южно-Украинской атомной электростанции утром 20 мая произошла аварийная остановка одного из энергоблоков. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Проблемы на АЭС Украины он назвал следствием неправильной работы отрасли последние полтора года.