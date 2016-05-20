Москва, 20 мая, 2016, 18:16 — ИА Регнум. В Госдуме поддержали назначение на должность начальника штаба Росгвардии Сергея Ченчика, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая. «Среди тех людей, которые могли бы претендовать на эту должность, на мой взгляд и на взгляд абсолютного большинства профессионалов, это лучший выбор», — заявил глава межфракционной депутатской группы по взаимодействию институтов гражданского общества с правоохранительными органами и спецслужбами депутат Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия»).

skfo.ru Сергей Ченчик

Ченчик — «это профессионал своего дела, который много лет прослужил на Кавказе, командовал подразделениями в Дагестане, возглавлял главк полиции», напомнил депутат. «Иными словами, прошел ни с чем не сравнимую школу использования боевых подразделений, сделал блестящую карьеру», — заявил парламентарий. «Он прекрасно знает регион, где в последние годы, как правило, проводились все контртеррористические операции, и уже успешно реализовывал те задачи, для решения которых в том числе создается национальная гвардия», — подчеркнул Старшинов.