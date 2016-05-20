Душанбе, 20 мая, 2016, 18:16 — ИА Регнум. В субботу 21 мая в Таджикистане наступит «день тишины», в течение которого запрещено проводить агитационные мероприятия.

Craig Sunter Молчание

В частности, проводить агитацию не могут члены комиссий по проведению референдума, религиозных организаций, сотрудники правоохранительных органов, судьи и военнослужащие. Кроме того, агитировать запрещается международным организациям и движениям, лицам без гражданства и представителям зарубежных стран и их организаций.

«СМИ также не имеют права распространять агитационные материалы. Агитация перед референдумом началась со дня назначения даты референдума и прекращается за сутки до голосования. В день голосования агитация запрещена», — отметил глава администрации Центризбиркома Таджикистана Абдуманнон Додозода.

Напомним, референдум по принятию поправок в Конституцию Таджикистана пройдет 22 мая. В этот день будут открыты 3239 избирательных участков в 68 избирательных округах. Кроме того, 36 избирательных участков будут открыты в 29 странах. В России избирательные участки будут открыты в Москве, Уфе и Екатеринбурге.

В стране аккредитованы более 120 международных наблюдателей от СНГ, ШОС, МПА СНГ и дипломатического корпуса.