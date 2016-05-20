Бишкек, 20 мая, 2016, 18:10 — ИА Регнум. «После проведения киргизскими правоохранителями обыска в бишкекском офисе и прошедшего недавно заседания совета директоров канадской компании стало понятно, что правительство Киргизии не имеет стратегии действий. И что хуже всего, даже не представляет, в каком направлении двигаться при переговорах», — заявил политолог Марат Казакбаев, комментируя корреспонденту ИА REGNUM последние события вокруг компании «Centerra Gold Inc», осуществляющей разработку крупнейшего в Киргизии золоторудного месторождения «Кумтор».

Цитата из к/ф «Хоббит: Битва пяти воинств». реж. Питер Джексон. 2014. Новая Зеландия — США Золото

По словам Казакбаева, «при нынешнем запутанном положении правительству Киргизии необходимо проявить гибкость и создать хотя бы видимость поиска компромисса, поскольку киргизская сторона пока не может воспользоваться своими преимуществами».

«Более того, глядя на последние действия, складывается впечатление, что переговорщики от республики загоняют себя в угол. Трудно сказать, почему это происходит. Мне кажется, что определенные лица, которые должны отстаивать бизнес-интересы страны, просто разучились думать. Их нерасторопность, некомпетентность и желание сохранить свое положение приводят к тому, что конфликт снова замораживается», — считает аналитик.

Эксперт отметил, что в данном случае «время играет против Киргизии, и пока определенные лица вставляют палки в колеса иностранным инвесторам и снаружи искусственно раздувают конфликты, правительству трудно вести переговоры с канадской стороной с позиции равноправных партнеров».

«Мы сами виноваты в том, что оказались между молотом и наковальней. Не думали же те, кто устраивал митинги и при каждом удобном случае бросался обвинениями в сторону «Centerra Gold», что это пойдет на пользу отношениям с бизнес-партнерами? В такой тупиковой ситуации необходимо сохранить хотя бы текущее шаткое положение Киргизии, как акционера канадской компании. Никаких выгодных для Киргизии предложений от канадской стороны не будет, пока мы сами не пойдем им навстречу», — констатировал Марат Казакбаев.