Москва, 20 мая, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на уточнение процедур проведения общих собраний участников долевой собственности на земельные участки сельскохозяйственного, внесла в Госдуму депутат Ольга Тимофеева («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Алексей Саврасов. Рожь. 1881

Прописывается, что обязанность по уведомлению в письменной форме всех участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения устанавливается и для инициаторов проведения их общего собрания. При этом уточняется, что обязанность возникает в случае, когда с последнего общего собрания прошло менее 6 месяцев и в повестку дня общего собрания включен вопрос аналогичный тому, который был включен в повестку дня последнего состоявшегося общего собрания.

«Это позволит повысить уровень информированности и вовлеченности участников долевой собственности в принятия ключевых решений в отношении земельных участков», — отмечает Тимофеева.