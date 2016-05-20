Ташкент, 20 мая, 2016, 18:04 — ИА Регнум. С 2008 по 2015 гг. Россия направила странам Средней Азии финансовую помощь на $6,7 млрд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в посольства России в Ташкенте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Помощь

«Безвозмездная финансовая помощь на двусторонней основе составила более 4 миллиардов долларов, по линии ООН — свыше 570 миллионов долларов, по линии Всемирного Банка и других структур — более 1,3 миллиарда, по линии ЕАЭС — свыше 592 миллионов долларов», говорится в сообщении.

В российских высших учебных заведениях ежегодно обучаются 150 тысяч граждан государств Средней Азии, из них — 46 тысяч человек за счет государственного бюджета (около $100 млн).

«Странам Средней Азии переданы десятки тонн имущества и транспортных средств, списываются задолженности перед Россией, оказывается помощь в сферах безопасности, здравоохранения, чрезвычайная гуманитарная помощь; поставлены сотни тысяч тонн продовольствия и семян для более чем 100 тысяч домохозяйств», — уточнили в посольстве РФ.

На конец 2015 года инвестиции России в регионе достигли $18 млрд.