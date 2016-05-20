Москва, 20 мая, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Власти России не связывают проблему Курильских островов с другими вопросами двустороннего сотрудничества с Японией. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита РФ — АСЕАН.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы готовы купить многое, но ничего не продаем», — сказал глава страны, отвечая на вопрос СМИ о территориальном споре с Японией в отношении островов.

При этом Путин добавил, что власти РФ готовы вести диалог со всеми «нашими партнерами, в том числе и с Японией».

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