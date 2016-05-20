Симферополь, 20 мая, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Отключение электроэнергии в ряде городов Крыма произошло из-за обычного ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства энергетики России.

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«Нарушение энергоснабжения потребителей в Крымском федеральном округе произошло в 13.11 из-за ДТП с участием грузового автомобиля, повредившего воздушную линию электропередачи. Действием автоматики на подстанции «Симферопольская» была отключена воздушная линия Симферопольская-Кафа», — сообщили в Минэнерго.

По данным ведомства, электроснабжение потребителей Крыма было полностью восстановлено за 26 минут. Энергомост Кубань-Крым при этом работает в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в 20 мая в Крыму отключение электроэнергии произошло в ряде городов полуострова. В частности, света не было в части Симферополя, Севастополе, Алуште, Ялте, а также в северных и западных районах Крыма. В Минтопэнерго Крыма сообщили, что «сработала противоаварийная автоматика подстанции «Симферопольская центральная», что и привело к обесточиванию ряда регионов полуострова.

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