Брюссель, 20 мая, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Международное энергетическое агентство (МЭА) посоветовало властям Бельгии продлить срок эксплуатации своих атомных станций после 2025 года. Об этом сегодня, 20 мая, сообщило издание Nuclear.ru.

insideway.ru Атомная энергия

Как заявили в Международном энергетическом агентстве, бельгийским властям необходимо изменить свою сегодняшнюю позицию относительно атомного вопроса, которая нацелена на полное уничтожение всех АЭС на территории своей страны. В МЭА отметили, что сроки окончания службы стоит определить в соответствии с параметрами безопасности. Дело в том, подчеркнули в Международном энергетическом агентстве, что выведение их эксплуатации ядерных энергетических блоков в значительной мере осложнит усилия по обеспечению энергобезопасности, а также производству доступной низкоэмиссионной электрической энергии.

В настоящее время в Бельгии действует семь ядерных реакторов. Несмотря на то, что площадь этой страны меньше территории Минской области, Бельгия является весьма густонаселенным районом. Здесь проживают около 10 млн человек. Соответственно, потребление энергоресурсов у страны тоже немаленькое. Когда-то этот вопрос эффективно разрешили атомные электростанции, однако страна намерена закрыть все АЭС на своей территории.

Одной из старейших АЭС в Бельгии является станция «Дуль». По первоначальному плану рассчитывали, что АЭС прослужит 40 лет, после чего ее закроют. В 2009 году бельгийское правительство продлило срок службы станции еще на десять лет, причиной чему послужил высокий рост цен на электрическую энергию.

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Однако из-за катастрофы на японской «Фукусиме-1» в 2011 году Бельгия объявила, что в 2025 году закроет все свои атомные станции, несмотря на то, что именно атомная энергия обеспечивает 55% электроэнергии страны. Понимая невозможно быстрой замены атомной энергетики на возобновляемую, правительство, объявив о планах по остановке АЭС, дало себе 6-месячный срок на детальный подсчет последствий такого решения. Однако в конечном счете решило закрывать станции после 2025 года

В то же время сами бельгийцы положительно относятся к атомной энергетике. По результатам последних соцопросов, 58% бельгийцев выступают за сохранение атомных станций, понимая, что замена этого источника энергии на другой приведет к значительному повышению цен на электроэнергию.