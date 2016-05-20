Севастополь, 20 мая, 2016, 17:56 — ИА Регнум. В Севастополе 20 мая отметили праздник детства, юности и молодости «Источник культуры — в силе знаний и традиций», бывший День пионерии. По центру города парадом-шествием прошли 15 тыс. детей — школьников и участников детских организаций, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы Заксобрания Севастополя

К детям обратился губернатор Сергей Меняйло. «Как бы этот праздник в разное время ни назывался, он всегда остается праздником детства. Мы в свое время в нем принимали участие, а сегодня его участниками стали наши дети и внуки», — сказал Меняйло.

На празднике также были ученики общеобразовательных школ города, гимназий, лицеев, внешкольных учреждений — Дворца детского и юношеского творчества, Центра технического творчества, Центра военно-патриотической работы, Станции юных техников, детско-юношеских спортивных клубов и школ.

Каждая школа отличалась костюмами, символикой. Во время прохождения участники шествия успевали показать свои достижения и умения: здесь можно было увидеть и гимнастические трюки, и сложные акробатические поддержки, и даже боксерский спарринг.

В то же день у Мемориала героической обороны Севастополя наградили двоих севастопольских школьников нагрудными знаками «Горячее сердце» — за задержание в апреле 2015 года преступника, который пытался ограбить пожилую женщину на улице города. Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» учреждена президентом Фонда социально-культурных инициатив Светланой Медведевой.

Свои награды получила команда школы №35, ставшая победителем Кубка губернатора Севастополя по футболу среди 59 школьных команд.