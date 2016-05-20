Каир, 20 мая, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Европейские службы безопасности информируют, что среди пассажиров рейса MS-804, летевших 19-го мая из Парижа в Каир, не было людей, находящихся в списке лиц, подозреваемых в причастности к террористическим группировкам, передает Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы не обнаружились

Три представителя спецслужб, говоривших на правах анонимности, отметили, что такие списки используются европейскими и американскими агентствами по безопасности и правоохранительными органами.

Список пассажиров выложен в интернет, но пока официально не подтвержден авиакомпанией EgyptAir.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19-го мая самолет А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров в 280-ти км от побережья Египта. На борту воздушного судна было 66 человек: 56 пассажиров и 10 членов экипажа.

Официальные версии крушения самолета А320 еще не озвучены, однако власти Египта не исключают, что это был террористический акт.