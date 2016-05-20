Москва, 20 мая, 2016, 17:46 — ИА Регнум. За прохождение независимой оценки квалификации на соответствие профстандартам для граждан устанавливается социальный налоговый вычет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый налог

Внесение изменений в Налоговый кодекс (НК РФ) связано с введением в России института независимой оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам. Прохождение оценки квалификации является добровольным и осуществляется по инициативе соискателя за счет средств соискателя либо иных физических или юридических лиц. При проведении оценки квалификации по направлению работодателя эта оценка осуществляется за счет средств работодателя.

Для стимулирования работодателей и граждан к участию в системе оценки квалификации законопроект относит расходы работодателей на оценку квалификации к прочим расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, услуг). Режим налогообложения прочих расходов является более благоприятным для налогоплательщика-юрлица, нежели режим налогообложения основных расходов.

Для граждан устанавливаются социальные налоговые вычеты, если они потратят свои собственные средства на прохождение оценки квалификации. Таким образом, расширяется перечень оснований для налоговых вычетов, при этом размер вычетов не увеличивается, отмечают в правительстве РФ. «Оценка квалификации является новой услугой. В связи с этим снижения налоговых поступлений от введения предлагаемых норм не предполагается», — считают в правительстве РФ.