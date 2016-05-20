Санкт-Петербург, 20 мая, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен в Санкт-Петербурге в апреле 2016 года составил 103,1% по отношению к декабрю 2015 года. В марте данный показатель составлял 102,7%. Об этом сегодня, 20 мая, сообщил городской комитет по экономической политике и стратегическому планированию, ссылаясь на данные Петростата по итогам первых четырех месяцев текущего года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Двойственность

Цены и тарифы на платные услуги населению Петербурга составили в апреле 2016 года 101,5% по сравнению с декабрем предыдущего года. Объем платных услуг составил 135,3 млрд рублей, или 99,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Среднемесячная зарплата в Петербурге в январе-марте 2016 года составила в 45 446 рублей, увеличившись на 10,2% к аналогичному периоду 2015 года. Однако реальные денежные доходы петербуржцев сократились, показав лишь 96,3% к тому же периоду прошлого года.

«Потребительские расходы в расчете на душу населения зафиксированы на уровне 106,2% к марту 2015-го (в феврале текущего года — 107,6% к февралю 2015-го)», — отметили в смольнинском комитете.