Москва, 20 мая, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об освобождении от НДС реализации макулатуры на территории РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 20-го мая. Под макулатурой в тексте закона подразумеваются бумажные и картонные отходы производства и потребления, отбракованные и вышедшие из употребления бумага, картон, типографские изделия, деловые бумаги, в том числе документы с истекшим сроком хранения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Государственной думы — копия

Закон был инициирован группой депутатов от «Единой России» во главе с зампредом комитета Госдумы по вопросам собственности Владимиром Афонским. По мнению авторов закона, рынок сбора макулатуры находится в упадке. «По данным Лиги переработчиков макулатуры, за последние пять лет (2009−2014 годы) прекратили свою деятельность 7 предприятий, еще 8 предприятий находятся в стадии банкротства», — отмечают они.

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на результаты деятельности предприятий макулатурной отрасли, является дефицит и завышенная стоимость сырья: в 2013—2015 годах ее стоимость выросла на 60% — с 4,6 тыс рублей до 7,4 тыс рублей за тонну. Невысокая рентабельность предприятий, занимающихся сбором макулатуры, может стать мотивом для поиска дополнительных доходов за счет налоговой экономии, в частности, экономии за счет налога на добавленную стоимость.

Утвержденные законом нормы, по мнению депутатов, позволят в долгосрочной перспективе усилить инвестиционную привлекательность макулатурной отрасли за счет ее большей прозрачности, увеличить коэффициент собираемости макулатуры, который сейчас составляет около 30%.

Нормы закона будут действовать до 31 декабря 2018 года.