Москва, 20 мая, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Боевой потенциал Вооруженных сил РФ за последние 3 года повысился на 32%, армия получила более 15 тыс. единиц вооружения и военной техники. Об этом, как передает НТВ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства.

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«Объем государственного оборонного заказа вырос почти вдвое, — говорит Шойгу. — С 2013 г. по настоящее время войска получили свыше 15 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники».

При этом министр обороны добавил, что за минувшие три года также повысилась интенсивность военных учений.

«Интенсивность ежегодно проводимых практических мероприятий возросла в 3 раза, количество военнослужащих, задействованных в стратегических учениях — в 10 раз», — отметил Шойгу.

По его словам, ситуация на Ближнем Востоке и попытки ряда иностранных государств расширить свое военное присутствие у «наших границ» вынуждают руководство РФ принимать «адекватные меры».

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