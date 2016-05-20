Минск, 20 мая, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Автомобили иранской марки Iran Khodro будут собираться на территории Белоруссии и впоследствии реализовываться на рынках стран СНГ, причём уже в ближайшем будущем.

Логотип крупнейшей иранской автомобилестроительной компании Iran Khodro

Такая информация стала известна СМИ после заседания Ирано-белорусской экономической комиссии, которое прошло в Тегеране в начале мая. Между иранской компанией IKCO, которой принадлежит бренд Iran Khodro, и белорусским заводом «Юнисон"был подписан меморандум о взаимопонимании. Данное соглашение является частью стратегии IKCO по расширению экспортных рынков.

Одним из стратегически важных рынков для иранского бренда является рынок России. С 2006 по 2008 год автомобили Iran Khodro Samand (на базе Peugeot 405) продавались на территории РФ. Дистрибьютором выступала компания «Автодруг», а сами машины поставлялись на рынок со сборочного завода в Белоруссии. Однако после введения норм Евро-4 поставки в Россию были прекращены. К тому же негативно сказались на реализации иранских товаров санкции на экспорт из Ирана, введённые 2010 году. После их отмены Иран вновь начал поиск возможности вывода своей продукции на иностранные рынки.

С инициативой вновь выйти на российский авторынок иранская марка выступила в 2013 году. Как тогда заявил заместитель генерального директора Iran Khodro Абдолазим Садиян, производитель получил сертификат соответствия Евро-4 для своих автомобилей и машины будут поставляться в Россию напрямую в полностью укомплектованном состоянии. Планировалось, что Iran Khodro будет поставлять в Россию ежегодно до 10 тысяч авто, но, как показывает статистика, не удалось.

Также компания не сумела наладить взаимоотношения с заводом в Белоруссии. В 2011 году заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко заявил, что республика не удовлетворена работой совместного предприятия по производству иранских автомобилей. За пять лет работы сделали около двух тысяч автомобилей. Позднее, через два года, посол Ирана в Беларуси Мохаммад Реза Сабури на пресс-конференции в Минске заявил, что белорусско-иранский проект по сборке автомобилей на мощностях завода «Юнисон» свернут. Причиной этого стал конфликт интересов основных акционеров.

Шансов завоевать внимание российских потребителей у иранского бренда крайне мало, считает независимый автомобильный эксперт Валерий Быков. «Сейчас отечественные и локализованные марки чувствуют себя неважно, так что привлечь клиентов Iran Khodro удастся, только если компания будет продавать машины по цене велосипедов», — заявил эксперт.