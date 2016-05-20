Калуга, 20 мая, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Сегодня, 20 мая, накануне предварительного внутрипартийного голосования партии «Единая Россия» завершилось онлайн голосование на портале «Депутат Клуб» — интернет-портале кандидатов в депутаты Государственной Думы VII созыва.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги. «Депутат клуб» — независимый проект, призванный повысить интерес граждан к выборам депутатов Государственной Думы и предоставить избирателям возможность не дожидаясь дня голосования обозначить свои политические предпочтения, поддержать своих кандидатов на народном интернет-опросе. Целью проекта является развитие гражданского общества, информирование граждан о выдвинувшихся по их региону кандидатах, а также создание максимально объективного рейтинга кандидатов.

По итогам интернет-голосования, среди участников праймериз в Калужской области первое место занял глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов — ему отдали свои голоса 8340 человек, на втором месте — заместитель губернатора Александр Авдеев с 7506 голосами, на третьем месте — председатель Законодательного собрания Калужской области Николай Любимов, за которого проголосовали 7130 человек.