Вологда, 20 мая, 2016, 17:36 — ИА Регнум. На собственные нужды региону требуется 70−75 тысяч тонн зерна каждый год, но пока объемы заготовки составляют всего лишь около 10 тысяч тонн. Крупное сокращение объемов заготовки продовольственного зерна произошло с 2002 по 2012 год — с 19 тысяч тонн до 1,1 тысячи тонны в год, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте сельского хозяйства. Сейчас, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона, эту цифру необходимо увеличить в разы.

Винсент Ван Гог. Летний вечер, пшеничное поле с заходящим солнцем. 1888

«В последние два года в области действует комплекс мероприятий, направленных на увеличение объемов заготовки зерна. В прошлом году аграрии региона реализовали порядка 7,5 тысяч тонн продовольственного зерна. В этом году мы планируем довести этот показатель до 10 тысяч тонн. На собственные нужды Вологодской области требуется порядка 70−75 тысяч тонн продзерна, к 2020 году мы планируем довести объемы заготовки до 37 тысяч тонн в год», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM и.о. начальника департамента сельского хозяйства региона Анна Беляевская.

Добиться таких показателей, по словам Беляевской, должно стимулирование производителей зерна. Сейчас в области действует несколько направленных на это программ. Это финансовая поддержка за каждую тонну заготовленного зерна, а также субсидирование строительства новых зерносушилок и зернохранилищ.

Добавим, что в 2016 году основная часть земель в Вологодской области отведена под зерновые яровые культуры. Ими планируется засеять 129,1 тысячи гектаров — на 4,1 тысячи гектаров больше, чем в 2015 году.

В общей сложности в регионе рассчитывают вырастить 270 тысяч тонн зерна, 250 тысяч тонн картофеля, порядка 63,5 тысячи тонн овощей и 4,3 тысячи тонн льноволокна. Чтобы получить эти объемы, сев нужно провести на 163 тысячах гектаров. 129 тысяч гектаров займут зерновые, на площади в 5,8 тысячи гектаров будет расти лен-долгунец, а 207 тысяч гектаров запланировано под овощи и картофель. Кормовые культуры нужно посадить на площади в 7,1 тысячи гектаров. Кроме того, на площади не менее 30 тысяч гектаров планируют посеять многолетние травы.

На сегодняшний день аграрии региона засеяли более 110 тысяч гектаров культур, а это почти 80% от плана.