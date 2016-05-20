Тверь, 20 мая, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли РФ будет участвовать в разработке отраслевых программ в сфере экономики, а также в развитии малого и среднего бизнеса, малоформатной и мобильной торговли в Тверской области. Договоренность об этом достигнута 20 мая на встрече исполняющего обязанности губернатора Игоря Рудени и статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль в экономику

Сегодня перед правительством региона стоит задача по обеспечению развития промышленного и экономического секторов региона, при этом основой экономики являются потребительский рынок, легкая промышленность, лесной комплекс.

«Уверен, ваш опыт, положительная динамика в тех отраслях, которые вы курируете, могут быть полезны для развития экономики тверского региона. И в ближайшее время мы определим приоритеты, которые бы легли в основу создания отраслевых программ», — обратился Игорь Руденя к Виктору Евтухову.

«У нас есть возможности и желание оказать полное содействие региону — такова установка министра. В Тверской области хорошо развита легкая промышленность, лесопромышленный комплекс, который представлен обрабатывающими предприятиями. В основном это плитное производство достаточно высокого уровня переработки», — сказал Виктор Евтухов.

Глава региона также отметил важность развития торговли, особенно малоформатных и мобильных точек. В Тверской области такой формат торговой деятельности широко востребован, а потому необходимо дать импульс развитию именно таких видов торговли. Смежная задача — наладить взаимодействие сетевых участников рынка с предприятиями среднего и малого бизнеса, а также вовлечь в этот оборот сельхозпродукцию микробизнеса, уверены стороны.

Виктор Евтухов подчеркнул, что совместная работа с регионом будет вестись и по другим направлениям. Возможности Минпромторга планируется задействовать по всем потенциальным точкам роста, в том числе — по работе с инвесторами.

Новый инструмент промышленной политики — инвестиционный контракт, который подразумевает участие трех сторон — федерального центра, региона, инвестора. «Будем помогать в привлечении инвесторов по этой схеме», — сказал Виктор Евтухов. Внимание уделят и таким территориям развития, как индустриальные парки, моногорода, свободные экономические зоны.