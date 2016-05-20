Цхинвал, 20 мая, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Посольство Южной Осетии в России призвало мировое сообщество осудить и призвать к ответственности грузинское руководство, виновное в преступлениях против мира и человечности. Официальное сообщение дипмиссии было распространено сегодня, в день 24-й годовщины Зарской трагедии.

ИА REGNUM День 24-й годовщины Зарской трагедии

В Южной Осетии сегодня почтили память 33 мирных осетин, расстрелянных на Зарской дороге в 1992 году.

«День 20 мая 1992 года остался в памяти осетинского народа, как самый кровавый акт грузинской вооруженной агрессии против Южной Осетии. В перечне трагических событий, которыми волею судьбы оказалась насыщенной новейшая история Осетии, эта дата занимает особое место», — говорится в сообщении посольства.

В сообщении также отмечено, что совершенный грузинскими войсками акт геноцида не был спонтанным преступлением, «убийцы заранее все продумали и хорошо подготовились. Они знали, что по дороге едут безоружные мирные жители, пытаясь вывезти своих жен, детей, стариков-родителей от ужасов войны в Российскую Федерацию».

«День памяти и скорби в Южной Осетии — живое напоминание о том, как дорого заплатил наш народ за свою независимость, через какие лишения и потери ему пришлось пройти. В этот день в Республике скорбят по всем гражданам, которые отдали свои жизни за будущее своей страны, своих детей, своего народа», — говорится в сообщении дипмиссии.

Государственные флаги на территории посольства Южной Осетии в РФ приспущены в знак скорби по погибшим.

Посольство РЮО обратилось ко всем дипмиссиям государств, аккредитованным на территории РФ с призывом осудить и призвать к ответственности руководство Грузии, виновное в преступлениях против человечества.

Сведения о бесчеловечном акте направлены и в секцию интересов Грузии при швейцарском посольстве в Москве.

Зарская трагедия унесла жизни 33 женщин, стариков и детей.