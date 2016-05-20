Калуга, 20 мая, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Сегодня, 20 мая, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов посетил «Фестиваль Калужского хлеба».

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, впервые лучшие производители областного центра на одной площадке представили самые изысканные образцы хлебобулочных изделий, поделились секретами приготовления хлеба, а самые юные калужане приняли участие в мастер-классах по выпечке.

«Раньше в нашем городе проходил день хлеба, в этом году событие стало более масштабным и сегодня мы присутствуем на замечательном празднике — фестивале хлеба, — поделился впечатлениями Александр Иванов, — ассортимент огромный, что радует и удивляет, я помню время, когда в магазинах было всего несколько видов хлеба. И, конечно же, приходят самые яркие воспоминания об ароматном, душистом хлебе из детства. Особенно я любил поджаристый белый хлеб с хрустящей корочкой, впоследствии он стал называться «Формовой». Сегодня я встретил на фестивале гостей нашего города, приехавших в Калугу из Петербурга и случайно попавших на фестиваль. Было приятно слышать, как восторгаются гости города не только красотой Калуги, но и мастерством наших пекарей. В этом году на фестивале 9 участников, но мы будем надеяться, что со временем участников станет значительно больше и слава о калужском хлебе разнесется далеко за его пределы».

Глава Калуги Александр Иванов принял участие в мастер-классах по выпечке хлеба и вручил директору Калужского хлебокомбината, памятный подарок, выполненный детьми. Всех участников фестиваля ждал праздничный концерт и конкурсы со сдобными призами.

Как сообщало ИА REGNUM, цель фестиваля — познакомить калужан и гостей областного центра с ассортиментом и качеством продукции хлебо-булочных изделий местных производителей, рассказать о многовековых традициях заготовки и производства хлеба, хлебобулочных изделий. Кроме того, проведение данного мероприятия это также оказание поддержки предпринимательской деятельности предприятий, производящих хлебобулочные изделия.