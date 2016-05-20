Саратов, 20 мая, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Занимавший ранее пост министра по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов обвиняется в хищении путем мошенничества выделенных из бюджета Российской Федерации денежных средств в особо крупном размере. В настоящее время следователем направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает СУ СКР.

Директор ФГУП «Консервный завод ФСИН России» Павел Беликов

По версии следствия, в течение 2015 года директор ФГУП «Консервный завод ФСИН России» Беликов с использованием своего служебного положения похитил по государственным контрактам более 350 млн рублей. Проведено порядка 20 обысков, изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела. Проводятся иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и других причастных к нему лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации Коммерсант. ru Павел Беликов был задержан следователем главного следственного управления СКР в Саратовской области, где располагается консервный завод, после чего его этапировали в Москву. Здесь гендиректору ведомственного предприятия ФСИН было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).