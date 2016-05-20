Ярославль, 20 мая, 2016, 16:53 — ИА Регнум. 22 мая — день предварительного голосования «Единой России» по выборам депутатов Государственной Думы РФ. Последний месяц именно праймериз «партии власти» стали основной темой в политической повестке региона. Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался оценкой избирательной кампании у самих её участников.

«На мой взгляд, если сравнивать нынешнею кампанию с праймериз по выборам мэра Рыбинска — кампания прошла гладко, не было «чернухи», всё прошло на высоком уровне», — считает кандидат в депутаты по партийному списку, экс-мэр Рыбинска, депутат Ярославской областной думы Евгений Сдвижков.

«Кампания, на мой взгляд, была очень яркая, насыщенная. С точки зрения объема внимания, в том числе и средств массовой информации, мне кажется, наша партия полностью завладела информационным пространством региона. Мое предложение вернуть деньги в Ярославль действительно получило поддержку не только большого количества людей, но и других кандидатов праймериз. В целом, я считаю, что мне удалось донести идею о несправедливых межбюджетных отношениях, не только до коллег, людей, власти, но и федералы, безусловно заметили эту актуальную проблему. С точки зрения информационной повестки оппозиции остается два варианта: подтверждать те тезисы, с которым идут наши кандидаты, или заниматься резкой критикой и чернухой, искать какие-то списки избирателей, применение административного ресурса. Я считаю, что праймериз позволяет за полгода до выборов сформировать команды кандидатов, а у нас именно команда — Валентина Терешкова, Александр Грибов, Павел Исаев и я. И мы будем выдвигаться на основные выборы с содержательной повесткой и единым общим фронтом», — считает председатель муниципалитета Ярославля, кандидат в депутаты по 194 одномандатному избирательному округу Павел Зарубин.

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Павел Исаев всё же выделил ряд минусов прошедшей кампании.

«Оценки давать пока рано, главное еще впереди. Из того, что уже можно сказать, очевидный плюс — большое количество кандидатов, наличие конкуренции. Главные минусы — недостаточное информирование избирателей о местах для голосования и отказ ряда кандидатов от участия с претензиями в адрес организаторов», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Павел Исаев.

Часть участников предварительного голосования заявляет о неравных условиях борьбы.

«Когда я принял решение участвовать в праймериз, с учетом всех обстоятельств, я надеялся, что «Единая Россия» будет придерживаться демократических норм. Я понимал, что шансы быть выдвинутым от «партии власти» у меня нулевые, но были шансы достойно выступить. В самом начале кампании ко мне подошли и предложили не тратить время, силы и средства — решение о том, кто победит, существует. Это утверждение подтверждается и рядом косвенных факторов. Например, отсутствие рекламных мест для несистемных кандидатов. Рекламщики сказали мне: «Давайте макет, мы согласуем с мэрией и примем решение о размещении». Каково? Я номинально заканчиваю эту клоунаду, четко понимая, что войду в число победителей, но с конца. «Единая Россия» за последнее время не сделала никаких выводов из прошедших событий. Встретимся на основных выборах», — заявил кандидат по 194 одномандатному избирательному округу и партийному списку, экс-депутат Ярославской областной думы Антон Артемьев.

«К сожалению, не всем давали размещать рекламу. Я лично пытался разместить свои баннеры, но мне не разрешили. Очень сильно эта агитационная кампания предварительного голосования зависит от финансового ресурса. Получается хороший не тот, кто выдвинул грамотную идею, а тот, кто имеет много денег чтобы засветить свое лицо. Конечно, одна из основ выборов — найти средства. Но, на мой взгляд, цель праймериз — найти людей, идеи, которые были бы ценны для партии и которые «Единая Россия» в последствии бы поддержала. От этого отошли, и все превратилось в начало предвыборной кампании тех кандидатов, которые были всегда. Отмечу, что были хорошо организованы дебат-площадки, было неплохо отработано информирование избирателей о самих праймериз», — считает кандидат по 195 одномандатному избирательному округу и партийному списку, врач Дмитрий Петровский.