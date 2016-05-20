Ярославль, 20 мая, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Ярославское отделение Фонда социального страхования включило санаторий «Кубань» в Анапском районе Краснодарского края в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в фонде. В апреле санаторий стал победителем аукциона на 3,2 млн рублей по оздоровлению 160 человек. На юг планировалось отправить инвалидов, в том числе детей, ветеранов Великой Отечественной войны и других льготников с заболеваниями нервной системы, органов кровообращения, травмами и отравлениями.

Однако в фонде усомнились в способности учреждения оказать услуги согласно конкурсной документации и выехали в санаторий с проверкой еще до отправки туда пациентов. Руководство учреждения не пустило представителей заказчика на свою территорию.

«Контракт предусматривает возможность заказчика — Фонда — проводить выездные проверки. Как именно это делается, в контракте не оговорено, соответственно, сотрудники фонда могут без предупреждения приехать и проверить, как оказываются услуги людям, в каких социально-бытовых условиях находятся пациенты. В соответствии с заявленными требованиями, санаторий должен быть оснащен определенным оборудованием, должны быть обустроены под нужды пациентов номера и санитарно-гигиенические комнаты», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославского отделения Фонда социального страхования Александр Храмов.

По мнению фонда, руководство санатория знало, что не сможет качественно исполнить контракт, но все равно приняло участие в конкурсной процедуре. Ярославское отделение Фонда соцстраха расторгло контракт с «Кубанью» в одностороннем порядке и обратилось в Федеральную антимонопольную службу с требованием признать санаторий недобросовестным поставщиком. Такое решение было принято Ярославским УФАС. Теперь здравница не сможет принимать участие в государственных закупках в течение двух лет. В настоящее время объявлен новый аукцион на оздоровление ярославских льготников.