Москва, 20 мая, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Иск о конфискации имущества бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и членов его семьи, супруги и сына, владевших несколькими объектами недвижимости, автомобилями, ювелирными изделиями, а также денежными средствами в наличной и безналичной форме общей стоимостью более 1,1 млрд рублей (при том, что стоимость имущества многократно превышала совокупный доход указанных граждан) удовлетворен в пользу государства судом Южно-Сахалинска, сообщает 20 мая Генеральная прокуратура России.

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Заместитель главного редактора ИА REGNUM Марина Захарова отметила, что передача в пользу государства имущества семьи Александра Хорошавина оправданна, учитывая неспособность указанных лиц доказать, что собственность была приобретена на законно заработанные деньги. Эксперт добавила, что данная история не должна повторять пример с делом Васильевой, иначе судебное разбирательство и борьба с коррупцией окажутся лишь формальными, а не фактическими, воплощенными в реальность:

«Хотелось бы верить, что эта показательная порка не повторит сценарий госпожи Васильевой. Напомним, она была осуждена на 5 лет лишения свободы по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы»). Тем не менее, со второй попытки Васильева вышла по УДО.

Ситуация с Хорошавиным не менее громкая. Супруга и сын экс-губернатора не смогли доказать, что имущество было приобретено на законные доходы. Все основания для его передачи во владение государству было.

Если же спустя какое-то время мы увидим, что Хорошавин на свободе, да еще, как это часто бывает, живет на широкую ногу, значит вся эта борьба с коррупцией, о которой заявлено, просто блеф».