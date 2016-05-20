Магас, 20 мая, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Верующие должны иметь возможность следовать тем религиозным взглядам, которые они одобряют, если при этом они не ущемляют чьих бы то ни было интересов и не оскорбляют чувств других людей, а также не призывают к экстремизму. Такое мнение высказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, комментируя интервью советника главы Чечни по вопросам религии Адама Шахидова, которое он дал интернет-изданию «Лента.ру».

jill Молитва

Как сообщили ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе главы региона, советник позволил себе дать оценку деятельности органов власти других субъектов, в частности Ингушетии, касающейся регулирования религиозных вопросов. Юнус-Бек Евкуров призвал сначала выяснить, действительно ли эти заявления прозвучали из уст советника главы Чечни, а уж потом отреагировать на них должным образом.

При этом, по словам Евкурова, надо помнить, что проблемы есть в каждом регионе, но решать их не входит в компетенцию руководства других субъектов. «Я считаю, что прежде, чем выходить с проблемой в публичное пространство, нужно обсудить ее с теми, кто имеет к ней непосредственное отношение», — заявил глава Ингушетии. По его мнению, людей надо объединять, а не разобщать на религиозной почве.

«Если человек не ущемляет ничьих интересов, никому не навязывает своих взглядов, не призывает к экстремизму или другим радикальным мерам, то нужно позволить ему соблюдать ту духовную практику, которая ему близка. Если кто-то считает, что он знает больше и лучше, пусть словом это доказывает, убеждает, а не пытается привести людей к конфронтации», — подчеркнул ингушский лидер.

Напомним, Адам Шахидов — советник Рамзана Кадырова по вопросам религии в интервью интернет-изданию «Лента.ру» высказал мнение, что религиозное течение салафизм — не что иное как проявление ваххабизма. Чечня, по словам советника главы Чечни, — единственный субъект Российской Федерации, где в мечетях не ведется пропаганда этого вероучения. В то время как «в Дагестане и в Ингушетии немало носителей подобных взглядов», заявил Шахидов.