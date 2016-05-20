Самара, 20 мая, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Самарский депутат Вячеслав Малеев получил «черную метку». Он лишен возможности продолжить политическую и партийную карьеру в рядах «Единой России». Президиум генсовета принял решение рекомендовать Самарскому реготделению партии освободить Малеева не только от должности руководителя общественной приемной председателя «ЕР» Дмитрия Медведева, но и с поста замсекретаря реготделения. Об этом секретарь генсовета «ЕР» Сергей Неверов сообщил 20 мая на расширенном заседании Федерального организационного комитета по проведению предварительного голосования 22 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

zasekin.ru Депутат Самарской губернской думы Вячеслав Малеев

В этой связи стоит отметить, что 9 апреля депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, комментируя список участников самарских региональных праймериз «Единой России», написал в Twitter (стиль и орфография сохранены, прим. ИА REGNUM ): «А когда в Самаре на выборы выходит бывший член ОПГ, задерживавшийся по подозрению в двойном заказном убийстве, это тоже Госдеп постарался? Вопрос к самарским знатокам: кто из потенциальных кандидатов в ГД, вышедших на праймериз, бывший член ОПГ, задерживавшийся за двойное убийство? Этот субъект — действующий член Самарской Губдумы. Ещё одна подсказка самарским знатокам: будущий депутат — бывший член ОПГ Беса. Опрос показал: Самара не знает своих героев. А между тем — этот кандидат в ГД был причиной первой разборки в городе с применением автоматов».

«Гр-ну Малееву неинтересно, о чём я говорю? Придётся напомнить его криминальную биографию: будет интересно всем», — дописал Александр Хинштейн.

Напомним, депутатом Самарской губернской думы Вячеслав Малеев стал в 2011 году. Он является председателем совета директоров Промышленной Группы компаний «АвтоКом». Как отмечено в биографии парламентария на сайте регпарламента, «многие заводы, которые Малеев собирал в холдинг, находились в тяжелом финансовом состоянии и были выведены из кризиса «АвтоКомом». Сейчас предприятия ПГ расположены в Самарской, Калужской, Ивановской, Московской, Нижегородской и Пензенской областях».

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