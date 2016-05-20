Генсовет «Единой России» снял с праймериз самарского депутата Малеева
Самара, 20 мая, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Самарский депутат Вячеслав Малеев получил «черную метку». Он лишен возможности продолжить политическую и партийную карьеру в рядах «Единой России». Президиум генсовета принял решение рекомендовать Самарскому реготделению партии освободить Малеева не только от должности руководителя общественной приемной председателя «ЕР» Дмитрия Медведева, но и с поста замсекретаря реготделения. Об этом секретарь генсовета «ЕР» Сергей Неверов сообщил 20 мая на расширенном заседании Федерального организационного комитета по проведению предварительного голосования 22 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.
В этой связи стоит отметить, что 9 апреля депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, комментируя список участников самарских региональных праймериз «Единой России», написал в Twitter (стиль и орфография сохранены, прим. ИА REGNUM ): «А когда в Самаре на выборы выходит бывший член ОПГ, задерживавшийся по подозрению в двойном заказном убийстве, это тоже Госдеп постарался? Вопрос к самарским знатокам: кто из потенциальных кандидатов в ГД, вышедших на праймериз, бывший член ОПГ, задерживавшийся за двойное убийство? Этот субъект — действующий член Самарской Губдумы. Ещё одна подсказка самарским знатокам: будущий депутат — бывший член ОПГ Беса. Опрос показал: Самара не знает своих героев. А между тем — этот кандидат в ГД был причиной первой разборки в городе с применением автоматов».
«Гр-ну Малееву неинтересно, о чём я говорю? Придётся напомнить его криминальную биографию: будет интересно всем», — дописал Александр Хинштейн.
Напомним, депутатом Самарской губернской думы Вячеслав Малеев стал в 2011 году. Он является председателем совета директоров Промышленной Группы компаний «АвтоКом». Как отмечено в биографии парламентария на сайте регпарламента, «многие заводы, которые Малеев собирал в холдинг, находились в тяжелом финансовом состоянии и были выведены из кризиса «АвтоКомом». Сейчас предприятия ПГ расположены в Самарской, Калужской, Ивановской, Московской, Нижегородской и Пензенской областях».
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