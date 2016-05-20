Москва, 20 мая, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Граждане смогут совершать валютно-обменные операции без предъявления документов, необходимых для идентификации клиента-физлица, если сумма операции не превышает 40 тыс. рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая, соответствующий закон приняла Госдума в первом чтении.

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Сейчас сумма валютно-обменной операции, при которой идентификация клиента не требуется, составляет 15 тыс. рублей. При этом законопроект устанавливает возможность проведения упрощенной идентификации клиента при совершении такой операции, если ее сумма не превышает 100 тыс. рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте. Речь идет об операциях с наличной валютой.

По мнению авторов законопроекта — главы комитета Госдумы по финрынку Николая Гончара («Единая Россия») и члена Совета Федерации Николая Журавлева, законопроект необходимо принять «для снижения операционной нагрузки и затрат банков на проведение таких операций».

«Существенная часть валютно-обменных операций сезонно связана с покупкой населением валюты в предотпускной период и проводится на относительно небольшие суммы. В связи с этим существенно возрастают операционные риски и затраты банков на оформление таких операций, что, в свою очередь, удорожает валютно-обменные операции для населения», — говорится в заключении комитета Госдумы по финрынку.

Упрощенная идентификация физлица предполагает установление фамилии, имени, отчества, а также реквизитов документа, удостоверяющего личность клиента.