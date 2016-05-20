Москва, 20 мая, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Исключение административным решением из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) юрлиц, в отношении которого ведется дело о банкротстве, будет запрещено. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая, соответствующий правительственный законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Государственной думы

Документ был разработан для приведения законодательства в соответствии с постановлением Конституционного суда РФ.

Юрлицо, имеющее признаки недействующего, нельзя исключить ЕГРЮЛ в административном порядке — по решению регистрирующего органа, следует из текста изменений. Речь идет о юрлицах, в отношении которых арбитражный суд принял заявление о признании должника банкротом, и производство этому заявлению не прекращено."До разбирательства в КС дошла ситуация, когда ФНС исключила из реестра компанию, которая уже находилась в процедуре банкротства. КС предложил скорректировать законодательство таким образом, чтобы исключить подобные ситуации в будущем», — рассказал замглавы МЭР Николай Подгузов.

Кроме того, устанавливается обязанность оператора Единого федерального реестра сведений о банкротстве представлять регистрирующему органу сведения о таком юрлице. «Такая поправка повысит согласованность данных двух реестров», — отметил Подгузов. Разработка законопроекта обусловлена необходимостью обеспечения прав и гарантий кредиторов при банкротстве юрлица, считают в правительстве РФ.