Москва, 20 мая, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в порядке налогообложения игорного бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

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В настоящее время граждане, получающие выигрыши от азартных игр, исчисляют подлежащий уплате НДФЛ самостоятельно. У организаторов азартных игр, распространителей и операторов лотерей, выплачивающих выигрыши, отсутствует обязанность по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет данного налога (за исключением выигрышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и тотализаторе).

«Сейчас налоговыми агентами признаются только букмекерские конторы и тотализаторы, с принятием этого законопроекта, кроме них, налоговыми агентами станут организаторы азартных игр в игорных зонах и операторы лотерей», — рассказал замглавы Минфина Юрий Зубарев. Законопроектом предлагается признать налоговыми агентами организации, которые выплачивают или передают выигрыши участникам азартных игр и лотерей, равные или превышающие 15 тыс рублей. Такие организации будут удерживать суммы налога и перечислять их в бюджет. При этом минимум не подлежащего налогообложению дохода от выигрыша составляет 4 тыс рублей.

В качестве самостоятельных объектов обложения налогом на игорный бизнес предлагается выделить процессинговые центры, букмекерские конторы и процессинговые центры тотализаторов, которые проводят учет интерактивных ставок. В отношении таких объектов налогообложения предлагается установить налоговые ставки в пределах от 2,5 до 3 млн рублей. Для процессинговых центров букмекерских контор (тотализаторов), не осуществляющих учет интерактивных ставок, размеры налоговых ставок не изменятся и составят от 25 до 125 тыс рублей.

«Принятие законопроекта повысит эффективность администрирования НДФЛ и налога на игорный бизнес, рассчитываем, что он увеличит поступления в бюджет», — отметил Зубарев.