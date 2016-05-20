Москва, 20 мая, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий понятие иностранных финансовых инструментов, владение и пользование которыми запрещено госслужащим, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая. Законопроект был инициирован правительством РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Государственной думы

Для ряда категорий лиц существует запрет на пользование иностранными финансовыми инструментами, к ним относятся госчиновники, руководящие сотрудники генпрокуратуры, руководители Банка России и так далее, пояснил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«До сих пор существовала правовая неопределенность относительного того, что считать иностранными финансовыми инструментами, законопроект устраняет такую неопределенность», — отметил он.

К таким финансовым инструментам законопроект относит ценные бумаги, которые были эмитированы в иностранных государствах или где эмитенты находятся на территории иностранных государств, либо таким бумагам присвоен код международной классификации, доли и паи в уставном капитале зарубежных организаций, договоры, которые являются производными финансовыми инструментами, если один из участников такого договора — юрлицо либо физлицо — зарегистрирован в иностранном государстве. Речь также идет о запрете любого доверительного управления имуществом, учрежденного по законам другой страны, договоров займа, если хотя бы одной из сторон такого займа является лицо с местом регистрации, жительства или нахождения за рубежом, а также некоторые другие инструменты, рассказал Моисеев. Чиновникам будет запрещено владеть этими инструментами как прямо, так и косвенно — через третьих лиц.

Закон о запрете госслужащим владеть иностранными финансовыми инструментами был принят в 2013 году. Изначально в тексте документа предполагалось, что госслужащим запрещаются все «финансовые инструменты, включая ценные бумаги, акции, облигации, депозитарные расписки, паи, опционы, фьючерсы, свопы».