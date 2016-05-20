ГД уточняет понятие запрещенных госслужащим иностранных фининструментов
Москва, 20 мая, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий понятие иностранных финансовых инструментов, владение и пользование которыми запрещено госслужащим, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая. Законопроект был инициирован правительством РФ.
Для ряда категорий лиц существует запрет на пользование иностранными финансовыми инструментами, к ним относятся госчиновники, руководящие сотрудники генпрокуратуры, руководители Банка России и так далее, пояснил замглавы Минфина Алексей Моисеев.
«До сих пор существовала правовая неопределенность относительного того, что считать иностранными финансовыми инструментами, законопроект устраняет такую неопределенность», — отметил он.
К таким финансовым инструментам законопроект относит ценные бумаги, которые были эмитированы в иностранных государствах или где эмитенты находятся на территории иностранных государств, либо таким бумагам присвоен код международной классификации, доли и паи в уставном капитале зарубежных организаций, договоры, которые являются производными финансовыми инструментами, если один из участников такого договора — юрлицо либо физлицо — зарегистрирован в иностранном государстве. Речь также идет о запрете любого доверительного управления имуществом, учрежденного по законам другой страны, договоров займа, если хотя бы одной из сторон такого займа является лицо с местом регистрации, жительства или нахождения за рубежом, а также некоторые другие инструменты, рассказал Моисеев. Чиновникам будет запрещено владеть этими инструментами как прямо, так и косвенно — через третьих лиц.
Закон о запрете госслужащим владеть иностранными финансовыми инструментами был принят в 2013 году. Изначально в тексте документа предполагалось, что госслужащим запрещаются все «финансовые инструменты, включая ценные бумаги, акции, облигации, депозитарные расписки, паи, опционы, фьючерсы, свопы».