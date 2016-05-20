Москва, 20 мая, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Законопроект, меняющий порядок назначения социальной стипендии для студентов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 — го мая. Правительственная инициатива предполагает также изменение порядка определения социальной стипендии.

Зинаида Серебрякова. Портрет студента (фрагмент). 1909

На нее смогут рассчитывать не только студенты вузов, но и аспиранты, ординаторы, ассистенты-стажеры и слушатели подготовительных отделений.

Новые критерии

Изменены критерии получения стипендии — с «имеющих право на получение государственной социальной помощи», на «которым назначена государственная социальная помощь».

Студенты смогут претендовать на получение социальной стипендии только после назначения государственной социальной помощи по месту жительства (пребывания). По мнению правительства, это должно повлиять на повышение объективности принятия решений о назначении социальных стипендий студентам.

Такая стипендия должна индексироваться один раз в год, отмечает первый замглавы Минобрнауки Наталья Третьяк.

Соцпомощь в регионах

Вместе с тем, первичный анализ актов субъектов РФ в части организации оказания государственной социальной помощи гражданам, проведенный комитетом Госдумы по образованию, показывает, что наиболее часто встречающийся размер государственной социальной помощи — 300 рублей. Срок получения государственной социальной помощи, как правило, не превышает 3 месяца с правом получить следующую государственную социальную помощь только в следующем календарном году.

Как показывает практика, большую часть получателей социальной стипендии (более 70%) в организациях среднего профессионального и высшего образования составляют студенты из малоимущих семей или признанные органами социальной защиты малоимущими одиноко проживающими гражданами. Особенно это касается регионов, органы социальной защиты которых выдают документы о праве на получение государственной социальной помощи проживающим в общежитиях образовательных организаций студентам, как малоимущим одиноко проживающим гражданам.

Риски

Комитет Госдумы по образованию обращает внимание на то, что и сейчас студенты и вузы сталкиваются с трудностями при взаимодействии с региональными органами соцзащиты. Оценивая предлагаемые в законопроекте изменения к подходу в определении студентов, претендующих на получение социальной стипендии, и сроки их вступления в силу — с 1-го сентября 2016 года — комитет считает значительным риск нарастания социальной напряженности в студенческой среде из-за возможной нормативной неурегулированности вопросов оказания государственной социальной помощи в различных регионах.

У одних отнять — другим дать

Расширение числа получателей социальных стипендий без выделения дополнительного финансирования может привести к ухудшению положения текущих получателей — студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, отмечает комитет Госдумы. В этой связи, парламентарии считают необходимым изучить вопрос о выделении дополнительного финансирования на указанные нужды пропорционально количеству аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров и слушателей подготовительных отделений.