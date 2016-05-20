Рыбинск, Ярославская область, 20 мая, 2016, 16:25 — ИА Регнум. В Рыбинске приостановлена деятельность одного из зданий городской детской больницы. Такая мера применена в рамках исполнительного производства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении ФССП России по Ярославской области. Решение о закрытии здания больницы на 30 дней принял суд. Причиной стало невыполнение санитарно-эпидемиологических требований.

«В частности, поверхности стен, полов и потолков всех помещений дезинфекционной камеры больницы не соответствуют санитарным нормам, нарушена поточность технологических процессов при обработке постельных принадлежностей», — отмечается в официальном сообщении УФССП по Ярославской области.

Главный врач детской городской больницы Рыбинска Владимир Логинов, в свою очередь, пояснил, что закрыть пришлось два помещения дезокамеры, где проводилась обработка одеял и подушек. В настоящее время больница уже заключила договор на оказание этих услуг с другим предприятием. Дезокамера расположена во дворе больницы, поэтому на деятельности самого медучреждения ее закрытие никак не отразилось.

«Медучреждение работает в штатном режиме. На лечебный процесс произошедшее никак не повлияло», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Логинов.