Москва, 20 мая, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Число военнослужащих, проходящих в Вооруженных силах РФ службу по контракту, превышает число военнослужащих, призванных на срочную службу. Об этом сегодня, 20-го мая, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации, сообщили в военном ведомстве.

mil.ru Подписание контракта

«В 2015 году впервые число контрактников сравнялось с количеством военнослужащих по призыву, а в настоящее время превышает его на 30%», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ.

Как сообщает ИА REGNUM, сейчас количество контрактников в России составляет 200 тысяч человек, однако благодаря проведению военной реформы, к 2017 году планируется увеличить этот показатель почти в 2 раза. Сейчас общее количество военных в РФ составляет порядка 1 миллиона человек. По данным Минобороны РВ, в 2016 году средняя ежемесячная выплата контрактникам будет достигать порядка 25 тыс. 500 рублей.